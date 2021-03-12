На Брянщине подтвердилась еще одна смерть от коронавируса

Заболели 80 человек, выздоровел 101.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику заболеваемости в области.

За минувшие сутки в регионе подтвердились 80 новых случаев заражения, 101 выздоровление и одна новая смерть от коронавируса и вызванных им осложнений.

Всего с начала пандемии в Брянской области зафиксировано 33 964 случая инфицирования коронавирусом, 33 157 фактов выздоровления и 267 смертей и сделано 474 229 исследований на наличией инфекции, в том числе 1 835 за минувшие сутки.