На Брянщине подтвердилась еще одна смерть от коронавируса

Заболели еще 86 человек, выздоровели 89.

Региональный опрештаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Брянской области опубликовал свежую статистику заболеваемости.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение коронавирусом 86 человек, выздоровление 99 и одна новая смерть от инфекции и вызванных ей осложнений.

С начала пандемии на Брянщине подтвердилось заражение коронавирусом 34 299 человек, выздоровление 33 513, 269 смертей. Сделано 478 388 исследований на коронавирус, в том числе 300 за минувшие сутки.