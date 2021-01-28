На Брянщине подтвердилась одна новая смерть от коронавируса
Заболели еще 185 человек, выздоровели 176.
Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевешим и умершим.
За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение 185 и выздоровление 176 человек. Новых смертей от инфекции и вызванных ей осложнений нет.
Всего в регионе подтвердилось 28 543 случая заражения коронавирусом, 27 399 фактов выздоровлениов и 239 смертей.
С начала пандемии на Брянщине сделано 411 718 исследований на коронавирус, в том числе результаты 2 214 стали известны за минувшие сутки.
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