На Брянщине подтвердились 11 новых смертей от коронавируса

За минувшие сутки на Брянщине подтвердились 150 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровление 157 человек и 11 новых смертей от инфекции и вызванных ей осложнений.

Такие данные обнародовал региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Брянской области.

Всего за время пандемии в регионе заразились коронавирусом 62 049 человек, выздоровели 58 730 и умерли от коронавируса и вызданных им осложнений 1 297.

Сделано 745 841 исследование на коронавирус.