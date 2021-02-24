На Брянщине подтвердились две новых смерти от коронавируса

Выздоровели за минувшие сутки в регионе 113 человек, заболели 105.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую суточную сводку.

За минувшие сутки на Брянщине подвтердилось заражение 105 человек, выздоровление 113 и две новых смерти от инфекции и вызванных ей осложнений.

Всего на Брянщине зафиксировано с начала пандемии 32 493 заражения, 31 613 фактов выздоровления и 252 смерти, проведено 453 982 исследования на коронавирус.