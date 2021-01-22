На Брянщине подтвердились шесть новых смертей от коронавируса.

Заболели еще 189 человек, выздоровели 396.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевешим и умершим.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение 189, выздоровление 396 человек и шесть новых смертей от инфекции и вызванных ей осложнений.

Всего в регионе подтвердилось 27 414 случаев заражения коронавирусом, 26 122 факта выздоровления и 231 смерть.

С начала пандемии на Брянщине сделано 402 139 исследований на коронавирус, в том числе результаты 2 214 стали известны за минувшие сутки.