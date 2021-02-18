На Брянщине подтвердился коронавирус у 125 человек

Региональынй оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую статистику.

За минувшие сутки в регионе подвтердились заражение коронавирусом 125 человек и выздоровление 168. Новых смертей от коронавируса и вызванных им осложнений нет.

Всего в области заразились коронавирусом 31 839 человек, выздоровели 30 762, умерли 250.

С начала пандемии в регионе сделано 446 150 исследования на коронавирус, результаты 2 057 стали известны за минувшие сутки.