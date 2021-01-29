На Брянщине подтвердился коронавирус у 180 человек

Выздоровели 190 человек, новых смертей нет.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевешим и умершим.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение 190 и выздоровление 180 человек. Новых смертей от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего в регионе подтвердилось 28 723 случая заражения коронавирусом, 27 589 фактов выздоровлениов и 239 смертей.

С начала пандемии на Брянщине сделано 413 880 исследований на коронавирус, в том числе результаты 2 162 стали известны за минувшие сутки.