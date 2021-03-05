На Брянщине привились от коронавируса более 48,5 тысячи человек
В регионе продолжается массовая вакцинация.
Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую статистику по вакцинации.
Прививку первым компонентом отечественной вакцины «Спутник V» по состоянию на вчерашний день сделали 48 522 жителя региона.
Прививочная компания на Брянщине продолжается.
Клиники региона постепенно возврашаются к обычному режиму работы.
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