На Брянщине продилили самоизоляцю для пожилых людей

Брянцам старше 65 лет придется оставаться дома до конца января.

Участники последнего совещания регионального оперштаба по борьбе с рапространением коронавируса в Брянской области решили продлить действие коронавирусных ограничений.

Режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет был продлен до 31 января, а запрет на проведение корпоративов и других развлекательных мероприятий в заведениях общепита — до 2 февраля.

До 2 февраля продлен также запрет несовершеннолетним находиться в торговых, торгово-развлекательных центрах и на фудкортах без сопровождения родителей.