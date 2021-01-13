На Брянщине распределили между больными коронавирусом лекарства на 53,3 млн рублей

Запаса средств защиты в регионе хватит на два месяца.

На последнем заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на Бряншине обсудили обеспечение пациентов с подтвердившейся инфекцией бесплатными лекарствами.

Всего на их закупку было потрачено 53,3 млн рублей: 34,9 млн из федерального бюджета и 18,4 из регионального.

Дополнительные поставки лекарств в КТ-центры Брянщины были осуществлены в декабре, что позволило бесперебойно диагностировать и снабжать лекарставими пациентов, у которых подтвердилась инфекция, и во время праздников.

Всего на Брянщине закуплено лекарств на 252,8 млн рублей: жаропонижающие, противовирусные, глюкокортикостероиды, антикоагулянты, препараты специфической терапии, атибиотики широкого спектра действия. Все медикаменты одобрены Минздравом.

В регионе таке сформирован запас средств защиты из расчета на два месяца.