На Брянщине развивают молочное скотоводство

8 июля Губернатор области Александр Богомаз и председатель областной Думы Валентин Суббот посетили Брасовский район, в котором реализуется крупный инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса на 3 600 голов.

Руководители региона сначала заглянули на ближайшие поля, где выращивают пшеницу. В конце проверки пришли к выводу, что при правильном использовании агротехнологий и хорошей погоде получится хороший урожай.

Далее они посетили стройплощадку молочно-товарного комплекса на 4 500 скотомест, в том числе 3 600 голов дойного стада.

По словам Александра Жутенкова, депутата облдумы, на этой ферме будут использовать самые современные технологии, закупается особенный племенной скот из Германии, всего планируется поставить 6 партий по 600 голов.

В проект вложили 2 млрд. рублей. Достраиваются два корпуса на 800 скотомест каждый. Уже готов сеносклад, площадка для силоса и сенажа готова на 50%.

Убедившись в успешности будущей фермы, Губернатор Александр Богомаз отметил, что темпы развития молочного скотоводства на Брянщине растут, возможно, наш регион сможет войти по этому показателю в топ России.

«Животноводческий комплекс в Брасовском районе, я считаю, уникален по своим масштабам, в него вложены колоссальные средства», – подчеркнул Валентин Суббот – Перспектива развития и ввода в эксплуатацию данного комплекса дает огромный старт в развитии животноводства и производства молока в нашей Брянской области, а также положительно повлияет на социальную инфраструктуру района».

Крупный инвестиционный проект не только улучшит социально-экономическое состояние Брянщины, но и даст множество рабочих мест для местных жителей.