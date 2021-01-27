На Брянщине уменьшилось количество выброшенных елок после Нового года

Выброшенные брянцами новогодние елки, пихты и сосны региональный оператор по обращению с ТКО перерабатывает в щепу на специальной установке.

На этой неделе транспортные компании, занимающиеся вывозом отходов в областном центре, привезли на мусоросортировочный комплекс наибольшее количество елок с начала сезона – в минувшие выходные горожане активно занимались уборкой квартир после праздников и складировали на контейнерных площадках отслужившие свой недолгий срок новогодние деревья.

Но, как отмечают сотрудники брянского мусоросортировочного комплекса, в этом году количество выброшенных елок значительно уменьшилось – многие вместо живых деревьев стали приобретать искусственные.

По словам руководителя экологической службы регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» Татьяны Корытиной, ответственное потребление, на которое постепенно переходят жители нашей области, позволяет снизить негативную нагрузку на окружающую среду. Мы, в свою очередь, реализуя на территории области федеральную «реформу чистоты» заботимся об экологии региона и, чтобыснизить объем отходов, отправляемых на полигон, а также уменьшить углеродный след, проводим селективную сортировку и приобрели специальную установку – шредер, на которой теперьперерабатываем древесные отходы. Так новогодние елочки, которые в зимние праздники украшали дома брянцев, с помощью шредера превращаются в щепу, которую потом можно использовать в качестве подстилки для скота и для благоустройства территорий.