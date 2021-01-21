На Брянщине умерли от коронавируса еще четыре человека

Заболели еще 191 человек, выздоровели 340.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевешим и умершим.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение 191, выздоровление 340 человек и четыре новых смерти от инфекции и вызванных ей осложнений.

Всего в регионе подтвердилось 27 225 случаев заражения коронавирусом, 25 726 фактов выздоровления и 225 смертей.

С начала пандемии на Брянщине сделано 399 921 исследование на коронавирус, в том числе результаты 2 262 стали известны за минувшие сутки.