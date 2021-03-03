На Брянщине умерли от коронавируса еще три человека

Заболели 93 человека, выздоровели 110.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение 93 человек, выздоровление 110 и три новых смерти от инфекции и вызванных ей осложнений.

Всего в Брянской области с начала пандемии заразились коронавирусом 33 185 человек, выздоровели 32 313, а умерли 260. Сделано 462 533 исследований на коронавирус, в том числе 1869 за минувшие сутки.