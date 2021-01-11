На Брянщине в этом году увеличится ряд детских пособий

Отдельные детские пособия выросли уже с 1 января.

В 2021 году в Брянской области увеличиваются некоторые пособия на детей.

Как сообщает региональный департамент семьи и демографической политики, размер пособия по беременности и родам вырос уже с 1 января и составляет от 58 797,2 рубоя до 340 795 рублей за 140 дней.

Аналогичное пособие для ИП, ктторое зависит от МРОТ, с начала года увеличивается до 58 рублей при условии, что ИП состоит в добровольных отношениях по социальному страхованию.

Пособие по уходу за ребенком, которое составляет 40% среднего заработка, с февраля будет увеличено. Новые размеры составят от 6 752 лр 29 600 рублей в месяц.