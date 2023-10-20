Брянские эксперты обсудили укрепление семейных ценностей

Брянские эксперты обсудили меры поддержки семейных ценностей.
На платформе «Россия — страна возможностей» стартовал новый проект — конкурс «Это у нас семейное». Прошло первое заседание наблюдательного совета. Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили тенденции поддержки традиционной семьи и сохранение семейных ценностей.
Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов отметил важную роль медиаконтента в формировании представлений о семье.
«Вспомните хоть один современный российский фильм, сериал или телепрограмму, где бы показывалась достойная семья с хорошими, тёплыми или хотя бы нормальными отношениями между представителями поколений. Я не заядлый киноман или телезритель и может быть, и упустил что-то позитивное, может, такие и есть. Но общий фон, общий мейнстрим, общий поток, наваливающийся на сознание, льющийся «из любого утюга» и, хотим мы того или нет, дающий пример и формирующий стереотипы поведения, далеко не настраивает на крепкую семью», — подчеркнул эксперт.
Попов добавил, что не каждая семья сможет противостоять такому медиапотоку. Он уверен, что для поддержки традиционных семейных ценностей нужно в первую очередь уделить внимание наполнению информационного пространства.
Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин привел слова президента России Владимира Путина с церемонии открытия Года семьи. Глава страны тогда подчеркну, что семейные устои — это труд, терпение и ответственность.
«Президент прав, семейные ценности – это не слова и понятия, а ответственность и ежедневный труд, которым обеспечиваются достаток, уют и тепло в доме», — заключил эксперт.
Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Брянской области Руслан Егоров отметил, что традиционные семейные ценности стали ставится под сомнение в мире.
«Огромным потенциалом сохранения себя, как многонациональной и сильной державы, обладает именно наша страна. Здесь, на огромной территории, объединённой единой историей, в каждом народе, населяющем её, есть то, что не поддается сомнению и чтится веками», — добавил эксперт.
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