Брянские эксперты обсудили поддержку семей в регионе

Эксперты Брянской области обсудили поддержку семьи, материнства и детства в региона.

Президент России Владимир Путина объявил следующий год Годом семьи. Он обозначил приоритетным решение проблем семьи, материнства и детства. Эту тему обсудили участники «Экспертного клуба» из Брянской области.

Так, ректор БГТУ Валерий Егорушкин подчеркнул, что Президент России сформулировал пути решения проблем семьи. В частности, речь идёт о социальной поддержке, а также поддержка доверия и нравственной опоры.

«Именно так и именно в такой последовательности – жизненные ориентиры на первом месте, жизнь с её неотъемлемыми человеческими качествами – любовью, доверием, взаимопониманием. И когда есть эта база, то государство может оказать поддержку, и она окажется полезной», – подчеркнул эксперт.

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов добавил, что в регионе на поддержку семьи смотрят стратегически.

«С подачи нашего губернатора, кроме прямой, целевой поддержки, формируется целая инфраструктура, которая и создаёт семьям достойные условия существования. Это и детские сады, и спортивные учреждения, и капитальный ремонт школ, сопровождаемый полным переоснащением материальной базы, и многое другое», – отметил эксперт

Попов подчеркнул, что важно создавать доступность социальных благ.