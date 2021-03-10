На Брянщине в среду были проблемы с доступом к сайтов федеральных структур

Доступ к сайту регионального управления Роскомнадзора возобновился после обеда.

В первой половине дня среды пользователи интернета на Брянщине жаловались на проблемы с доступом к сайтам региональных и федеральных структур.

По имеющейся информации, были сложности с доступом на сайты регионального управления Роскомнадзора, Правительства РФ, Государственной Думы, Совета Федерации и ряда других.

Однако уже после обеда доступ к сайту управления Роскомнадзора по Брянской области был восстановлен.

Технические проблемы с доступом на сайты связывают с тем, что сегодня Роскомнадзор начал замедлять работу Твиттера в России. Стоит напомнить, что подобная проблема уже возникала, когда Роскомнадзор пытался блокировать на территории страны работу мессенджера Телеграм. Впрочем, в Кремле сбой доступа на сайты федеральных органов власти, как сообщают федеральные СМИ, не подтверждают.