На Брянщине выздоровели от коронавируса 182 человека

Новых случаев заражения 133, новых смертей нет.

Региональынй оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую статистику.

За минувшие сутки в регионе подвтердились заражение коронавирусом 133 человека и выздоровление 182. Новых смертей от коронавируса и вызванных им осложнений нет.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 31 451 случай заражения коронавирусом, 30 247 фактов аыздоровления и 248 смертей.

Сделано 441 913 исследований на коронавирус, результаты 533 стали известны за минувшие сутки.