На Брянщине выздоровели от коронавируса 215 человек

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую статистику по новым случаям заболевания коронвирусом, выздоровления и смертей от инфекции и вызванных ей осложнений.

За минувшие сутки в регионе подтвердились 188 новых случаев инфицирования и 215 фактов выздоровления. Новых смертей нет.

Всего с начала пандемии на Брянщине подтверждено 25 312 случаев заражения коронавирусом, 27 835 фактов выздоровления и 218 смертей.

За все время в регионе сделано 380 935 исследований на коронвирус, результаты 2 157 стали известны за минувшие сутки.