На Брянщине за первую неделю вакцинации привились от коронавируса почти 13 тысяч человек

Региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции опубликовал свежие данные по состоянию на понедельник, 25 января.

Согласно им, в регионе получили первый компонент вакцины ««Спутник V» 12 792 человека. А по количеству записей на прививку Брянщина заняла пятое место в стране.

Массовая вакцинация жителей Брянщины от коронавируса стартовала 18 января. В регион поступили 16,9 тыс. доз вакцины. Для сохранения ее свойств нужно поддерживать особый температурный режим. Поэтому препарат развозят по региону специально обрудованные автомобили «Брянскфармации», а медицинские учреждения, на базе которых делаются прививки, оснащены медицинскими морозильниками.

Вакцинация добровольно и бесплатно. Прежде чем делать прививку, пациент подписывает согласие на вакцинацию, затем его осматривает терапевт. После прививки нужно полчаса оставаться под наблюдением врача на случай аллергических реакций.

Ранее мы сообщали, что Брянская область заняла седьмое место в стране и второе после Москвы в ЦФО по количеству вакцинированных на 100 тысяч населения.