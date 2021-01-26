На Брянщине заболели коронавирусом еще 186 человек

Выздоровели 104 человека, новых смертей нет.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевешим и умершим.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение 186 и выздоровление 104 человек. Новых смертей от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего в регионе подтвердилось 28 171 случай заражения коронавирусом, 27 057 факта выздоровлениов и 238 смертей.

С начала пандемии на Брянщине сделано 407 566 исследований на коронавирус, в том числе результаты 500 стали известны за минувшие сутки.