На Брянск наступает паводок

Брянские спасатели готовятся к худшему сценарию.

В Брянской области начался весенний паводок. Несмотря на прогнозы, уровень воды в брянских реках стремительно поднимается.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, с 6 по 10 апреля наиболее интенсивный рост уровня воды ожидается в Десне и Болве в черте Брянска.

По данным Брянского Гидрометцентра, Болва в Дятьковском районе и Бежицком районе областного центра уже вышла на пойму.

Напомним, 5 апреля из-за паводка отрезанной от мира оказалась деревня Барановка в Рогнединском районе.

Также, по уточненным данным брянского МЧС, из-за подтопления ограничено движение легкового транспорта в районе Ходаринки в Фокинском районе Брянска.

По прогнозу спасателей, 6 апреля вода в первую очередь подойдет к двум приусадебным участкам в Бежицком районе по улице Черниговской, 24 и 24а. Затопления жилых домов пока не прогнозируется.

«С учетом прогноза выпадения осадков природа, безусловно, может внести свои корректировки в паводкоопасную обстановку. Готовность всех служб Брянщины обеспечена по наихудшему сценарию развития ситуации», – отметили в ГУ МЧС по Брянской области.