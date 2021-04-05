На Брянск наступает паводок

Брянские спасатели готовятся к худшему сценарию.
В Брянской области начался весенний паводок. Несмотря на прогнозы, уровень воды в брянских реках стремительно поднимается.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, с 6 по 10 апреля наиболее интенсивный рост уровня воды ожидается в Десне и Болве в черте Брянска.
По данным Брянского Гидрометцентра, Болва в Дятьковском районе и Бежицком районе областного центра уже вышла на пойму.
Напомним, 5 апреля из-за паводка отрезанной от мира оказалась деревня Барановка в Рогнединском районе.
Также, по уточненным данным брянского МЧС, из-за подтопления ограничено движение легкового транспорта в районе Ходаринки в Фокинском районе Брянска.
По прогнозу спасателей, 6 апреля вода в первую очередь подойдет к двум приусадебным участкам в Бежицком районе по улице Черниговской, 24 и 24а. Затопления жилых домов пока не прогнозируется.
«С учетом прогноза выпадения осадков природа, безусловно, может внести свои корректировки в паводкоопасную обстановку. Готовность всех служб Брянщины обеспечена по наихудшему сценарию развития ситуации», – отметили в ГУ МЧС по Брянской области.
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