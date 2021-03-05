На брянский конезавод привезли двух верблюдов

Животных зовут Таня и Саша.

На Локотской конезавод привезли двух верблюдов. Как сообщает региональное правительство, животные прибыли из Пензы. Их зовут Таня и Саша.

Сейчас пара верблюдов находится на карантине, по окончании которого из переведут в конюшни.

В дальнейшем их будут демонстрировать гостям и посетителям завода.