Ремонт школы в посёлке Локоть планирует закончить раньше срока контракта. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В поселке Локоть капитально ремонтируют самую крупную школу Брасовского района – школу №1 имени П.А. Маркова.

«Заменили кровлю, систему отопления, проведена большая работа по внутренней отделке помещений. Что интересно, цветовые решения для каждого классного кабинета выбирали сами родители. В холле первого этажа обновили два лестничных пролета, пол уложили керамогранитной плиткой. Фасад здания тоже практически готов, монтируется система пожарной сигнализации и видеонаблюдения», – уточнил Александр Богомаз.

Глав арегиона подчеркнул , что закончить ремонт убеного заведения, установить новую мебель и оборудование, подрядчик планирует раньше срока, установленного контрактом.