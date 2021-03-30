На брянских водоемах запретили рыбалку

Нарушителей будут штрафовать.

В Брянской области стартовали весенние ограничения массовой рыбалки.

Как сообщает региональный департамент природных ресурсов и экологии, с 22 марта ограничения на ловлю рыбы уже действуют на реках и озерах Гордеевского, Злынковского, Клинцовского, Комаричского, Климовского Суземского и ряда других районов.

С 1 апреля по 10 июня запрет распространится на всю область. Исключение сделают для тех, кто рыбачит с берега на одну удочку и вне мест нереста.

Нарушителям грозят штрафы. В случае особо крупного ущерба водным ресурсам браконьеры могут лишиться свободы на срок до пяти лет.