На брянской школе открыли мемориальную доску

Памятную доску открыли на школе №54 Брянска в честь погибшего военнослужащего.
Память выпускника Максима Иванова почтили в школе № 54 в областном центре. На здании торжественно открыли мемориальную доску в честь военнослужащего.
Директор школы Татьяна Сайгалова вспоминает юношу как доброго и отзывчивого человека. А сослуживцы отметили профессионализм военнослужащего.
Максим Иванов закончил Военную академию войсковой противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Василевского. С конца 2018 года служил в отряде специального назначения «Меркурий» Росгвардии города Смоленска. Максим погиб в бою под Луганском. Он награжден орденом Мужества посмертно.
В конце митинга юнармейцы выпустили в небо белые шары. А участники мероприятия возложили розы и гвоздики к мемориальной доске.
21.09.2022 16:56
Экологичная котельная заработает на станции Смоленск-Центральный
С начала отопительного сезона на станции Смоленск-Центральный в Смоленской области заработает новая экологичная котельная. После проведения модернизации эта угольная котельная была переведена в электрическую. Переход на экологичный принцип работы исключит выброс в атмосферу порядка 16 тонн загрязняющих веществ в год и обеспечит потребность в теплоснабжении производственных зданий железнодорожных предприятий. В настоящее время в Смоленской области
21.09.2022 14:00
Как дозвониться?
В Смоленской области наведут порядок в работе регистратур поликлиник, чтобы граждане могли без проблем туда дозвониться и получить необходимую помощь и консультацию. Этого потребовал после посещения Вяземской ЦРБ. Во время визита в медицинское учреждение к главе региона обратилась местная жительница по имени Валентина с жалобами на работу медиков. Пенсионерка не могла дозвониться до регистратуры районной поликлиники,
21.09.2022 13:59
Главные темы
О чём говорили на совещании с главами районов? Проведение диспансеризации в регионе, ход благоустройства дворов и скверов и проверка состояния детских площадок. Эти темы были подняты в ходе совещания, которое провёл губернатор Алексей Островский с главами муниципалитетов. Обсуждение проходило в формате видеоконференцсвязи. О результатах проведённой работы, планах и принятых решениях рассказал глава региона. Будьте здоровы!