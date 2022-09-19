На брянской школе открыли мемориальную доску

Памятную доску открыли на школе №54 Брянска в честь погибшего военнослужащего.

Память выпускника Максима Иванова почтили в школе № 54 в областном центре. На здании торжественно открыли мемориальную доску в честь военнослужащего.

Директор школы Татьяна Сайгалова вспоминает юношу как доброго и отзывчивого человека. А сослуживцы отметили профессионализм военнослужащего.

Максим Иванов закончил Военную академию войсковой противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Василевского. С конца 2018 года служил в отряде специального назначения «Меркурий» Росгвардии города Смоленска. Максим погиб в бою под Луганском. Он награжден орденом Мужества посмертно.

В конце митинга юнармейцы выпустили в небо белые шары. А участники мероприятия возложили розы и гвоздики к мемориальной доске.