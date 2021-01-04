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На брянском мусоросортировочном комплексе нашли паспорт смолянки

2021, 04 января 17:05 Общество
На брянском мусоросортировочном комплексе нашли паспорт смолянки
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На брянском мусоросортировочном комплексе нашли паспорт уроженки Смоленска. Региональный оператор по обращению с ТКО просит помочь найти девушку, потерявшую документ.

На сортировочной ленте среди отходов оказался загранпаспорт 26-летней Натальи Георгиевны Романенко. Его нашли сотрудники МСК, расположенном в поселке Большое Полпино. Судя по документу, девушка родом из Смоленской области:

– Наверное, приехала в гости на праздники в Брянск и потеряла документ, – предположили сортировщики отходов.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области обращается к жителям с просьбой помощь найти смоленскую гостью, чтобы вернуть ей паспорт, найденный сотрудниками мусоросортировочного комплекса.

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