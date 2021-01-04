На брянском мусоросортировочном комплексе нашли паспорт смолянки

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области обращается к жителям с просьбой помощь найти смоленскую гостью, чтобы вернуть ей паспорт, найденный сотрудниками мусоросортировочного комплекса.

На сортировочной ленте среди отходов оказался загранпаспорт 26-летней Натальи Георгиевны Романенко. Его нашли сотрудники МСК, расположенном в поселке Большое Полпино. Судя по документу, девушка родом из Смоленской области:

Мошенник-арендатор обманул смолянина на почти 40 тысяч Интернет-мошенник обманул смолянина 1957 года рождения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Мужчина пояснил полицейским, что обратил внимание на информацию о сдаче квартиры в аренду на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет. Смолянин позвонил по указанному номеру для уточнения деталей. Мошенник обманул смолянина, и он самостоятельно перевел 37 тысяч рублей на указанный расчетный счет.

Туман и гололед ожидают смолян в понедельник Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала, какая погода ожидает смолян в понедельник, 4 января. Будет облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, мороси. Ночью и в первой половине дня местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -3°C…+2°C, днем -3°C…+2°C.

В Смоленской области за сутки умер еще один человек с коронавирусом По данным на 3 января в Смоленской области за минувшие сутки выявили 158 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. С начала пандемии в регионе всего лабораторно подтверждены 17534 случая заболевания у жителей Брянской области. Выздоровели почти 14 тысяч пациентов, в том числе за прошлый день – 15 человека. Скончались

Мужчина умер в результате пожара в Дорогобужском районе 1 января в 13:38 в деревне Мясники Дорогобужского района произошел пожар в доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В деревне Мясники полыхал двухквартирный жилой дом. В одной из которых пожарными был обнаружен погибший мужчина 1967 года рождения. Пламя было ликвидировано. Одна из квартир сгорела полностью, у второй огонь уничтожил кролю. Напомним, огонь

Иномарка загорелась в деревне Баскакова В 06:55 01 января 2021 года произошел пожар в деревне Баскаково Гагаринского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место вызова выехали одна пожарная машина и три человека личного состава. На месте пожарные увидели, что огонь охватил Mitsubishi Lancer. Причина и ущерб устанавливаются специалистами. Напомним, дом значительно пострадал в результате пожара в