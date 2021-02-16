На Брянском хлебокомбинате не выдавали спецодежду

Сотрудник предприятия пожаловался в прокуратуру.

Прокуратура Брянской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в сфере охраны труда на Брянском хлебокомбинате № 1. Проверка прошла после жалобы сотрудника предприятия.

Как сообщает прокуратура, на хлебокомбинате не ведется учет и контроль за выдачей работникам специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты.

В отношении директора возбудили административное дело. Также ему предстоит устранить нарушения.