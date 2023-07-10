На время ремонта на четырех улицах Брянска отключат воду. Об этом сообщили в городской администрации.

В среду, 12 июля, в Советском районе областного центра специалисты будут ремонтировать водопроводную сеть. На этот период водоснабжение приостановят на нескольких улицах.

Так, с 10 до 14 часов воды не будет по адресам:

улица Горького, дома № 20, 22, 28 корп.1, 32/26, 17, 30, 30А;

улица (площадь) Карла Маркса, дома №№9, 10, 10А, 11, 12;

А с 14 до 18 воду отключат в домах 6А, 8, 12 , а также в нежилом помещении №1 корпус 4 по улице Бежицкая.