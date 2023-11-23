На четырёх улицах Брянска пропала вода из-за аварии
На четырех улицах Брянска пропала вода из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщили в городской администрации.
Утром, 23 ноября прорвало водопровод диаметром 250 мм в районе перекрестка улиц Костычева и Горбатова в областном центре. Из-за аварии без воды остались 30 домов на улицах Костычева, Горбатова, переулках Пилотов и Авиационном, а также детские сады и школы микрорайона.
Аварийные службы «Брянский городской водоканал» ликвидируют аварию. В детские сады №30, 53, 150 воду уже вернули.
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