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На дороги города Брянска вышел исторический патруль

2021, 02 июля 13:59 Общество
На дороги города Брянска вышел исторический патруль
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Мероприятие организовали в честь 85-летия со дня образования службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД. 

Событие вызвало интерес у проезжающих мимо водителей и прохожих. Впечатлениями и фотографиями местные жители делятся в соцсетях.  

«Вот такая красавица патрулирует у нас» – пишет один из очевидцев, имея в виду раритетную Волгу. 

Также сотрудники вручают сувениры и памятные буклеты водителям, которых останавливают. 

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