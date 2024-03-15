На избирательном участке в брянской гимназии собралась очередь

На входе на избирательный участок в гимназии Брянска собралась очередь из желающих проголосовать. Об этом рассказали в городской администрации.
Выборы президента России проходят по всей стране. В Брянске открыты 172 избирательных участка. С самого утра на них активно приходят жители.
Так, в гимназии №6 в Советском районе сразу расположены сразу три УИК. Перед открытием на улице перед зданием образовалась очередь из желающих проголосовать.
На этом же участке проголосовал заместитель главы Брянской городской администрации Максим Коньшаков.
«Право выбора — одно из основных прав человека. В любое время выборы Президента — это выборы того лидера и того направления, по которому будет развиваться страна. Не сделав этот выбор, мы лишаем себя возможности развиваться, двигаться вперед, строить планы на будущее», — отметил чиновник.
13.03.2024 11:56
С космическим масштабом
Как в регионе отметили юбилей Юрия Гагарина. 9 марта в Гагарине стартовало масштабное празднование 90-летия выдающегося земляка – первого космонавта планеты Земля Юрия Гагарина. Принять участие в мероприятиях, посвящённых юбилею, на малую родину космонавта прибыли учёные, Герои России и лётчики-космонавты, делегации из регионов России, Белоруссии, Байконура, общественные и государственные деятели, именитые спортсмены и представители федеральных
13.03.2024 11:55
Плюс 780 студентов
В Смоленской области на одно учреждение среднего профессионального образования стало больше. В селе Высоком Новодугинского района возродили старейшее учебное заведение. Здесь открылся технологический колледж, который стал частью образовательного комплекса «Феникс», включающего в себя лицей-интернат для одарённых детей и детские сады. В колледже будет вестись подготовка будущих профессионалов по специальностям эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и