На избирательном участке в брянской гимназии собралась очередь

На входе на избирательный участок в гимназии Брянска собралась очередь из желающих проголосовать. Об этом рассказали в городской администрации.

Выборы президента России проходят по всей стране. В Брянске открыты 172 избирательных участка. С самого утра на них активно приходят жители.

Так, в гимназии №6 в Советском районе сразу расположены сразу три УИК. Перед открытием на улице перед зданием образовалась очередь из желающих проголосовать.

На этом же участке проголосовал заместитель главы Брянской городской администрации Максим Коньшаков.

«Право выбора — одно из основных прав человека. В любое время выборы Президента — это выборы того лидера и того направления, по которому будет развиваться страна. Не сделав этот выбор, мы лишаем себя возможности развиваться, двигаться вперед, строить планы на будущее», — отметил чиновник.