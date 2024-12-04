На Кургане Бессмертия в Брянске устанавливают первую новогоднюю ёлку

На Кургане Бессмертия в Брянске устанавливают первую в городе новогоднюю ёлку. Об этом сообщили в городской администрации.

Брянск начали украшать к приближающимся новогодним праздникам. Одними из первых готовиться к Новому году начали городские парки. Там уже развесили поздравительные растяжки и поставили светящиеся короба. А на Кургане Бессмертия сотрудники парка собирают каркас первой в городе новогодней ёлки. Скоро она засияет разноцветными огнями.

В этом году крупных трат на украшение в городском бюджете не запланировано. В районных администрациях со складов достали оставшиеся с прошлых лет гирлянды, световые конструкции, искусственные ели и праздничные инсталляции. Их привели в порядок и отремонтировали.