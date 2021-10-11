На маршрут № 150 до юрфака БГУ добавили новые «ПАЗы»

По словам пассажиров, они комфортнее «ГАЗелей».

Брянская автоколонна № 1403 испытывает новые автобусы ПАЗ-320415-14 Vector Next на разных маршрутах. Семь новых автобусов, работающих на компримированном природном газе, уже курсируют на пригородных маршрутах Брянска.

Теперь их можно встретить и на маршруте № 150 «Тиганово – юрфак БГУ». Пассажиры сообщают, что они более вместительнее и комфортнее привычных «ГАЗелей» на этом маршруте.

«Понравилась большая задняя площадка», – отмечают брянцы. «Обычный «ПАЗик», не более того. Такой же скрипучий и деревянный», – считают недовольные горожане.