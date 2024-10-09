На мемориале в Брянске увековечили имена ещё девяти воинов

На мемориале воинам-интернационалистам в Брянске увековечили имена ещё девяти Героев. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске завершается ремонт памятника воинам-интернационалистам. Подрядчик восстановил монумент «Круговая оборона». Композицию облицевали гранитом.

Также на мемориале заменили табличек с именами героев. Там увековечено 286 военных, погибших в конфликтах в Афганистане, Сирии и на Кавказе. Ещё девять Брянцев, отдавших жизнь в Афганистане, Дагестане, Чечне и Сирии недавно были актуализированы сотрудниками Советской администрации.

Памятник воинам-интернационалистам был открыт в 1993 году, а в феврале 2020 года его дополнила аллея Героев. Монумент отремонтировали по программе «Инициативное бюджетирование».