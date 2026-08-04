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Общество

На набережной в Брянске перекроют движение 4 и 5 августа из-за сноса аварийного дома

2026, 04 августа 13:49
На набережной в Брянске перекроют движение 4 и 5 августа из-за сноса аварийного дома
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Ограничения будут действовать на улице Калинина в Советском районе. Водителей просят планировать маршруты заранее.

 

В Брянске 4 и 5 августа перекроют движение и ограничат парковку на набережной. Это связано со сносом аварийного многоквартирного дома №91А по улице Калинина в Советском районе. 4 августа ограничения будут действовать с 10:00 до 19:00, 5 августа — с 8:00 до 19:00. Меры приняты для обеспечения безопасности граждан из-за возможного разлёта материалов с высоты.

Жителям приносят извинения за временные неудобства и просят планировать маршруты с учётом ограничений. Об этом сообщили в Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.

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