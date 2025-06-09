На новой кольцевой развязке в Брянске высадили барбарис и гвоздики

На новой кольцевой развязке в Брянске высадили деревья, кустарники и цветы. Об этом сообщили в городской администрации.

Специалисты управления по строительству и развитию территории Брянска украсили новую кольцевую развязку на пересечении улиц Бежицкой, Ильи Иванова и Степной. На круге диаметром почти в 60 метров появились сосны и ели, кусты барбариса, можжевельника и шиповника. На клумбах, разделённых дорожками из каменной крошки, рабочие высадили цветы: бархатцы, гвоздики, флоксы, ясколка, эхинацея и нивяник.

Ухаживать за посаженными растениями будут специалисты управления.