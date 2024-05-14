На новой парковке по улице Трудовой в Брянске уложили слой щебня

На новой парковке по улице Трудовой в Брянске специалисты уложили слой щебня. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске продолжается капитальный ремонт улицы Трудовой. Подрядчик «М-Строй» приводит в порядок участок дороги между улицами Советской и Горького.

Специалисты расширят проезжую часть, построят широкие плиточные тротуары и сделают просторную автомобильную парковку. Территорию последней уже засыпали щебнем и огородили по периметру бордюрами. Также рабочие занимаются установкой новых фонарей со светодиодными светильниками.

Уложить новый асфальт специалисты планируют до конца мая.