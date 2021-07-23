На овощебазе в Брянске ловили нарушителей ПДД и незаконных мигрантов
Полицейские составили 13 административных протоколов.
23 июля на овощебазе по улице Щукина в Советском районе Брянска сотрудники УМВД и УФСБ России по Брянской области при силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие «Иностранец».
Полицейские составили 13 административных протоколов за нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов, управление незарегистрированным транспортом, отсутствие техосмотра и полиса ОСАГО, нарушение режима пребывания в РФ и незаконную предпринимательскую деятельность.
Проверки соблюдения законодательства Российской Федерации будут продолжены, отметили в региональном УМВД.
Читайте также
Новости регионов
А у нас во дворе…
Лето – жаркое время не только для работников сферы АПК, но и для строителей и дорожников, которые трудятся над созданием комфортной городской среды и благоустраивают наши дворы, скверы и парки. Промежуточные итоги реализации на Смоленщине регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» подвели в ходе совещания, которое прошло в администрации региона под председательством губернатора Алексея Островского.
Личный пример
Темпы вакцинации от коронавируса в регионе набирают обороты, всё больше людей делают прививки как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации, которые по указанию губернатора Алексея Островского теперь работают с 8 утра до 21.00. Немало среди смолян и тех, кто приходит на ревакцинацию. На прошлой неделе губернатор Алексей Островский сделал повторную прививку от COVID-19
На особом контроле
Губернатор проинспектировал ход строительства школы и детсада в Соловьиной роще. Масштабное строительство продолжается в микрорайоне Соловьиная роща, где ведётся возведение двух важнейших социальных объектов – школы и детского сада. На стройплощадках побывал губернатор Алексей Островский, который проинспектировал ход работ. Напомним, что строительство дошкольного учреждения осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». На
Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленской области в первом полугодии 2021 года
С начала года в Смоленском регионе Московской железной дороги нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к росту числа происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество несчастных случаев с людьми в зоне движения поездов выросло с 6 до 8. Если в прошлом году происшествий с детьми не было, то в
За первое полугодие в Смоленском регионе МЖД не зафиксировано ни одного ДТП на переездах
С начала 2021 года на железнодорожных переездах Смоленского региона Московской железной дороги не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия (за аналогичный период 2020 года – одно ДТП). Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов, оборудование дополнительными устройствами безопасности, совместные с ГИБДД рейды и разъяснительная работа с водителями. Так, в
Количество случаев незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта на МЖД за полгода 2021 года снизилось на 5%
В 1 полугодии 2021 года на Московской железной дороге зарегистрировано 220 противоправных действий в отношении объектов железнодорожного транспорта, что на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, на объектах железнодорожной инфраструктуры обнаружено 46 оставленных без присмотра предмета. Это в 8 раз меньше, чем в 2020 году. МЖД напоминает, забытые вещи создают