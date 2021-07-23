На овощебазе в Брянске ловили нарушителей ПДД и незаконных мигрантов

Полицейские составили 13 административных протоколов.

23 июля на овощебазе по улице Щукина в Советском районе Брянска сотрудники УМВД и УФСБ России по Брянской области при силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие «Иностранец».

Полицейские составили 13 административных протоколов за нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов, управление незарегистрированным транспортом, отсутствие техосмотра и полиса ОСАГО, нарушение режима пребывания в РФ и незаконную предпринимательскую деятельность.

Проверки соблюдения законодательства Российской Федерации будут продолжены, отметили в региональном УМВД.