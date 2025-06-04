На озёрах Орлик и Мутное в Брянске запретили купаться из-за качества воды. Об этом сообщили в городской администрации.

Специалисты брянского Роспотребнадзора обследовали места для купания в областном центре. На анализы взяли пробы земли на берегу и воды в Десне у городской больницы №1, на озёрах Мутное, Керамзитное, Орлик-5, ДСК в Володарском районе и «ГРЭС» в посёлке Белые Берега.

Купаться оказалось опасно на озёрах Мутное и Орлик-5. В них вода по санитарно-химическим показателям не соответствуют гигиеническим нормативам и требованиям безопасности для человека. Спасатели установили на берегу информационные таблички.