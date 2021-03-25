На Партизанской поляне установят вагон, увозивший брянцев в Германию

Новые арт-объекты установят в 2021 году.

Партизанскую поляну под Брянском продолжают благоустраивать. Площадь музея увеличилась почти вдвое, расширившись за счет двух боковых пристроек и второго этажа. В здании есть помещения для фондохранилища, новый выставочно-экспозиционный зал и лифт.

В интерактивном музее появились новые экспозиции. Главная из них посвящена одной из крупнейших партизанских диверсионных операций Великой Отечественной войны – взрыву Синего (Голубого) моста через Десну в марте 1943 года.

В ближайшее время, сообщает региональное правительство, на Партизанской Поляне появятся новые арт-объекты. Один из них – железнодорожный вагон, увозивший пленных брянцев в Германию.