Брянский мемориальный комплекс подписал соглашение с Гомельским музеем

Брянский мемориальный комплекс «Партизанская поляна» подписал соглашение с Гомельским музеем военной славы. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
В брянский мемориальный комплекс «Партизанская поляна» приехали сотрудники Гомельского областного музея военной славы во главе с директором Артуром Карчевским. Для белорусской делегации провели экскурсию по музейному комплексу.
Затем директор «Партизанской поляны» Сергей Белин и Артур Карчевский подписали Меморандум о сотрудничестве. Они договорились о совместной работе в выставочной, просветительской и научно-исследовательской деятельности.
Гомельский областной музей военной славы был открыт в 2005 году. Одной из площадок является Мемориальный военно-исторический комплекс «Партизанская криничка». Там сотрудник воссоздали партизанский лагерь.
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