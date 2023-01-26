На первом заседании брянской думы отметили заслуги ученых и медиков

На первом в этом году заседании Брянской областной думы отметили заслуги ученых и медиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот провел первое в новом году заседание регионального парламента. В нём участвовали глава региона Александр Богомаз и сенатор Российской Федерации Галина Солодун.
В торжественной обстановке спикер вручил удостоверения и нагрудные знаки ученым, работникам образования, культуры, здравоохранения. Так, почетное звание «Заслуженный ученый Брянской области» получили три работника брянских вузов Валерий Блохин, Вячеслав Хвостов и Евгений Христофоров. Они внесли вклад в разработку приоритетных направлений науки и техники, а также профессиональную подготовку квалифицированных кадров.
Знак «Заслуженный работник образования Брянской области» вручили заведующей детсадом Дятьковского района Людмиле Мулярт, педагогу Центра технического творчества Брянской области Александру Иванину и замдиректора школы в Карачеве Лидии Вишняковой. Также почетным званием отметили заслуги трех деятелей культуры региона.
За заслуги в оказании лечебно-профилактической медицинской помощи с использованием в современных достижений знаки «Заслуженный врач Брянской области» получили врач-кардиолог Брянского областного кардиологического диспансера Лидия Грибенюк Сергеевна, врач функциональной диагностики Климовской центральной районной больницы, Вера Чантурия и врач-хирург Брянской городской больницы № 2 Анатолий Карамышев.
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