На подвалах брянских многоэтажек установят электронные замки, которые будут открываться при ракетной опасности.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих соцсетях подвёл итоги прямой линии с жителями. Одной из важных тем стало обеспечение безопасности. В частности, граждан интересовала наличие и состояние укрытий. Глава региона отметил, что привести их в порядок давно должны были управляющие компании.

«На оперштабе под руководством начальника УФСБ России по Брянской области было принято решение установить на дверях подвалов электронные замки, которые будут срабатывать при сигнале ракетной опасности. Эта работа ведется, и это личная ответственность управляющих компаний и их руководителей», — подчеркнул Александр Богомаз.