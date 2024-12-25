На проспекте Станке Димитрова в Брянске уберут светофор на пешеходном переходе. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске на проспекте Станке Димитрова в районе магазина «М.Видео» уберут один из светофоров на пешеходном переходе. «Зебры» делали на время ремонта подземного перехода. Работы там полностью завершили. Для маломобильных жителей запустили подъёмники.

Решение о закрытии светофора в мэрии приняли после обращений горожан и консультаций с сотрудниками ГАИ. Это избавит этот участок от «пробок» в часы пик.

Второй светофор в районе хлебокомбината пока продолжает работать.