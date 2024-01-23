На проспекте Станке Димитрова в Брянске запретили остановку машин для эффективной уборки снега. Об этом сообщили в городской администрации.

Новый знак «Остановка запрещена» установили на проспекте Станке Димитрова после пересечения с улицей Щукина. Это должно помочь коммунальщикам в уборке снега с проезжей части.

Также водители жаловались, что в этом месте часто паркуются грузовики. Автомобилистам приходится опасно перестраиваться прямо на перекрестке.