На пяти улицах Брянска отключат воду

Из-за ремонта на пяти улицах областного центра на два дня отключат воду. Об этом сообщили в Брянском городском водоканале.

Жителей Бежицкого района Брянска ждёт временное ограничение водоснабжения. В пятницу, 11 ноября, воды не будет в жилых домах №63, 65, 67 и 69 по переулку Брянскому. Ограничения действуют с 9 до 14 часов.

А в понедельник, 14 ноября приостановят водоснабжение жилых домов по улицам Городищенская, Рождественская, Вознесенская и Созидания. Ресурс отключат с 10 до 19 часов.

Ограничения водоснабжения связаны с плановым ремонтом на водопроводной сети.