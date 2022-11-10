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На пяти улицах Брянска отключат воду

2022, 10 ноября 17:32 Общество
На пяти улицах Брянска отключат воду
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Из-за ремонта на пяти улицах областного центра на два дня отключат воду. Об этом сообщили в Брянском городском водоканале.

Жителей Бежицкого района Брянска ждёт временное ограничение водоснабжения. В пятницу, 11 ноября, воды не будет в жилых домах №63, 65, 67 и 69 по переулку Брянскому. Ограничения действуют с 9 до 14 часов. 

А в понедельник, 14 ноября приостановят водоснабжение жилых домов по улицам Городищенская, Рождественская, Вознесенская и Созидания. Ресурс отключат с 10 до 19 часов. 

Ограничения водоснабжения связаны с плановым ремонтом на водопроводной сети.

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