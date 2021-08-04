На реализацию проекта лидера Брянской МГЕР Дарьи Кудиновой выделили 400 тысяч рублей

Проект «Гвардия добра» стал одним из победителей на очередной смене Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов».

Участники форума представили 59 проектов, 20 из них успешно защитили и рекомендовали, всего на это выделили грантовых средств на общую сумму 8 млн 978 тысяч рублей.

Проект руководителя брянского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Дарьи Кудиновой стал одним из победителей, на его реализацию выделили 400 тысяч рублей.

«Гвардия добра» — это целый образовательный курс, направленный на подготовку брянской молодежи для работы в качестве волонтеров с детьми с ОВЗ. Работа с такой категорией детей достаточно сложная, и не каждый с ней может справиться без специальной подготовки. Поэтому мы с командой приняли решение создать проект по содействию вовлеченности наибольшего количества молодежи Брянщины в добровольческую деятельность по социальной адаптации детей-сирот и детей-инвалидов. Считаю, что это очень важно. Рада, что нас поддержали на Всероссийском уровне!», – рассказала в телефонном интервью Дарья Кудинова.